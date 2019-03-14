Курсовая работа по ПРОГРАММИРОВАНИЮ, выбрав тему из списка.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок289 просмотров
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Необходимо выполнить курсовую работу по ПРОГРАММИРОВАНИЮ, выбрав тему из списка.

Максимальный срок - 10 дней. Объем работы – 30-40 листов основной части.

Прилагается список ТЕМ (курсовая работа),  УЧЕБНИК, методические рекомендации и титульный лист.

Титульный лист заполнен полностью, за исключение темы.

В методическом описании - подробно указан порядок оформления курсовой работы.

В случае Вашего согласия - укажите вашу ЦЕНУ,  СРОК и тему которую Вы выбрали.

5 лет назад
Serg_Weblancer
Сергей Юрьев 
61 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад