РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 80 страниц. Из прикреплённой диссертации можно взять модель, большую часть теории. Составить опрос студентов и на основе него создать таблицу данных одной группы 25 человек, проанализировать ...
Курсовая работа по ПРОГРАММИРОВАНИЮ, выбрав тему из списка.
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