Написание курсовой работы, схемы линии связи

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка175 просмотров
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тема:Основы построения и технической эксплуатации многоканальных систем передач.

Есть данный, есть методичка, есть примеры решения в интернете. методичка https://yadi.sk/i/vzymNccuIuPKSA

5 лет назад
Anwen1
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад