Курсовая работа НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА И НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

$45
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки174 просмотра
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Необходимо выполнить курсовую работу по  дисциплине "НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА И НЕЙРОННЫЕ СЕТИ", выбрав задачу №9 из списка.

Максимальный срок – 10 дней. Объем работы  30-40 листов основной части.

Прилагается список ТЕМ (курсовая работа)  И   методические рекомендации.

Могу выслать УЧЕБНИК по данному предмету Вам на почту

В методическом описании – подробно указан порядок оформления курсовой работы.

Жду Ваших вопросов и предложений.

5 лет назад
Serg_Weblancer
Сергей Юрьев 
61 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад