Курсовая работа НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА И НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 80 страниц. Из прикреплённой диссертации можно взять модель, большую часть теории. Составить опрос студентов и на основе него создать таблицу данных одной группы 25 человек, проанализировать ...