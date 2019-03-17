Реферат для пищевого колледжа

Здравствуйте. Тема работы: Психоаналитическая концепция депрессии на материале жизни и творчества Ларс фон Триера. Объем: 100 стр без учета приложении. Уникальность от 80% по антиплагиату. От клиента: При подготовке работы прошу учесть следующие существенные условия:1. Структура, содержание и оформление работы ...