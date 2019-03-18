Курсовая работа по методике преподавания

Використання римовок і скоромовок як засіб формування мотивованого ставлення учнів початкових класів до оволодіння англійською мовою (до конкретних тем підручника)

Курсова робота на українській мові

Приблизний план:

1. Психологічно-педагогічні особливості учнів початкової школи (конкретність уваги, зосередженість, рухливість, мимовільне довільне запам'ятовування)

2. Підручник для аналізу English world

Які теми та лексика є у цьому підручнику для дітей 1-4 класу

3. Пошукова робота в інтернеті

Теми і матеріал

Є такі,такі скоромовки об'єднані до підручника

4. Доцільність використання римовок і скоромовок на уроці, практичний нагляд

25-30 страниц

Примерно 10 страниц теоретическая часть

Курсовая на украинском, примеры на английском

Необходимо проанализировать какие темы есть в учебнике English world 1-4 класс

И к этим темам найти скороговорки и римовки

И как их можно вставить в урок при изучении этой или другой темы

Это вот книга для первого класса https://dropmefiles.com/fKFsy

Их 4

С каждой книги необходимо взять примерно по 2 темы и к ним найти римовки и скороговорки

С книги первого класса можно больше 2х тем,очень много римовок по темам которые в первом классе