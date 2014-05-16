Написать 2 курсовые

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка135 просмотров
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Необходимо написать 2 курсовые работы объемом до 20 страниц каждая.

Срок - 2 недели.

10 лет назад
lapka34
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
greatkat
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
10 лет назад
$100
14 дней
Огромное спасибо Екатерине за помощь в написании курсовых работ! Получаю самые высшие оценки за них.)) Рекомендую всем, как надежного исполнителя!
Работаем с Марией уже не первый раз. Как всегда, только положительные эмоции. Разумные сроки, приятное общение, моментальная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!
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