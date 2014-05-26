Написать главу диплома

Рассуждение на социальные тему поднятые в произведении. Минимум три главы по 7-8 страниц. Проблемы того времени в викторианской Англии, проблемы идустриализации. Тема отнашений между рабочим и классом и работодателями. Положение женщины в обществе, в частности ...
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Написать 3-ю главу диплома до 12.5.2014.
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