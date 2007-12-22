Нужна информация для реферата

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Тема: "Сотрудничество гостиничных предприятий и авиакомпаний: недостатки и преимущества". Можно просто информацию, желательно на примере каких-нибудь компаний (Россия). До середины понедельника (завтра). Сделавшему 200 рублей на вебмани, или телефон.

16 лет назад
vanilli
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16 лет в сервисе
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16 лет назад