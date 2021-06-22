Подобрать картинки для текста

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Закрыт21 заявка499 просмотров

Здравствуйте, у меня есть дипломная работа. Нужно подобрать картинки, чтобы было по тематике текста. Картинки можно брать с интернета. Работы на 1-2 часа. Оставляйте заявки кто сейчас свободен. Скину текст. В заявках пожалуйста указывайте как с вами связаться, желательно телеграм.

4 года назад
tehnolog7r
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Заявки фрилансеров

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