Потрібно виконати курсову на C++ Qt.

Рефераты, Курсовые и ДипломыОткрыт1 заявка16 просмотров
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Доброго дня, мені до 24-го грудня потрібно виконати курсову на C++ Qt. Чи могли би ви мені з цим допомогти та скільки це буде коштувати?

25 сторінок тексту, не враховуючи код

12 дней назад
Виталий
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
10 дней назад
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Анастасия
32 года
месяц в сервисе
Была
10 часов назад
12 дней назад