Решить задачи из курсовой по программированию
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Доброго дня, мені до 24-го грудня потрібно виконати курсову на C++ Qt. Чи могли би ви мені з цим допомогти та скільки це буде коштувати?
25 сторінок тексту, не враховуючи код
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