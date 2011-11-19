Преддипломная практика менеджмент

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Завершен2 заявки124 просмотра

Проходил ООО Юкко Лайн Менеджером

с 12 сентября по 5 ноября

цена? срок выполнения 05.11.

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
Очередной удачный проект с Марией. Нареканий нет.
Приятный заказчик! Четкое задание, своевременная оплата - все просто супер!

Заявки фрилансеров

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад