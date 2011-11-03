Требуется выполнить курсовик по системе муниципального управления. Не путать гос. управление с муниципальным и любым другим. Работа будет проверяться перед оплатой. Тут нужна работа на 50 страниц и элементарное понимание что такое ...
Предмет Управление занятостью в организации
Нужно 2 реферата по 15 страниц
20 Tехнология поиска работы .
18 Bиды безработицы и пути ее преодоления
Срок 2.11 18-00 по МСК
Оригинальность от 85%
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