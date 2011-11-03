Предмет Управление занятостью в организации

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Завершен7 заявок239 просмотров

Нужно 2 реферата по 15 страниц

20 Tехнология поиска работы .

18 Bиды безработицы и пути ее преодоления

Срок 2.11 18-00 по МСК

Оригинальность от 85%

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранные исполнители

MarryVar
Мария 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$12
2 дня
Как обычно - Мария молодец.
С Дашей сотрудничать, как всегда приятно. Четкие требования, мгновенная оплата. Все отлично!
Ognik
Олег 
51 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Олег сделал хорошую работу.
С наилучшими пожеланиями!

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
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Ognik
Олег 
51 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад