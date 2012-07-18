нужно Написать Реферат-отчет по практике про Интернет магазин Детская Планета

www.det-planet.ru

Всего два отчета по практике написать (всего два студента)

нужно как то написать про работу типа как мы проходили практику в интернет магазине.

например как я создал модуль слайдера на главной странице, как мы добавляли товары, как правили верстку в html, как изучали платформу Битрикс 1С и др.

Ну в общем несложно писать отчет)

Вкладываю пример отчета от однокурсника.

http://www.smdesign.ru/no/pr.rar

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