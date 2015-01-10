Реферат по информатике (6595)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки146 просмотров
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Тема: организация работы с памятью в OS Solaris

Объем - 12 стр.

Шрифт - 12

Срок - 10.01.15

можно выбрать немного другую тему, но она должна быть не общей, а какой-то конкретной, например, организация работы файловой системы и т.д.

9 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад