Реферат по информатике (6597)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка158 просмотров
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Тема: аналогово-цифровой преобразователь в MaxPlus

Объем - 14 стр.

Шрифт - 12

Срок - 10.01.15

создать, скомпилировать и протестировать аналогово-цифровой преобразователь в среде MaxPlus

желтым цветом отмечены задачи, на которые надо обратить внимание.

Файл прикреплен.

9 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад