Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: PR в fashion индустрии Количество листов: 40 Цена 3000р Срок 5-6 дней. ...
Реферат по информационным технологиям
Работа состоит из двух тем.
1) Преимущества и недостатки 1С как платформы. Программные продукты семейства
2) Понятие, история развития, смысл, определение CALS.
Требования
1) Объем каждой работы минимум 10 страниц чистого текста 14 шрифтом, ОДИНАРНЫЙ интервал. ИТОГО минимум 20стр!
2) При работе использовать разные определения, сводить в таблицы, анализировать. Числовые и практические данные только свежие (2010-2013 гг.). Обязательно должны быть ссылки на конкретную страницу конкретного электронного или бумажного источника.
3) Ссылки на источник обязательны для всех значимых элементов текста, к которым относятся:
-определения и утверждения;
-формулы;
-списки и перечисления;
-таблицы;
-рисунки, схемы, графики;
-числовые данные.
Суммарный объем работы аналогичен одному нормальному реферату.
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