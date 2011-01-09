Реферат по ТОЭ

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Завершен5 заявок297 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо выполнить реферат по предмету "Теоретические основы электротехники".

Срок - 10 января.

Задание в прикрепленном файле.

Оплата Яндексом или WebMoney по факту.

Указывайте, пожалуйста, цену и срок.

Спасибо!

14 лет назад
ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Conakry
Вадим 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Вадим в кратчайшие сроки и на высоком профессиональном уровне выполнил расчетно-графическое задание. Рекомендую Вадима всем заказчикам как надежного, ответственного и компетентного фрилансера! Спасибо за оперативную работу!
Евгения добросовестный заказчик, с которой приятно иметь дело! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Conakry
Вадим 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад