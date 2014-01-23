Необходимо написать курсовую работу на тему: Модель технического канала утечки информации. Количество страниц: 20. Шрифт 14pt. Дисциплина: информатика. Только теоретическая часть, требуется рассмотреть и проанализировать модель, создавать программно её не нужно. Методические ...
Рерйтинг 2 рефератов
Требуется рерайтинг до 80-85% по антиплагиат.ру двух рефератов. Юриспруденция.
1 реферат - 18 стр. ворд, 14 шрифт - 350 руб.
2 реферат - 22 стр. ворд, 14 шрифт - 450 руб.
Выберу 2-х исполнителей - по 1 работе на каждого (пишите, что предпочтительнее).
Срок - вечер понедельника (до 20:00 по Москве).
Преимущества у тех, с кем уже сотрудничали, фрилансеров с опытом либо хорошим портфолио. Однако новички тоже рассматриваются.
Исполнителей выберу уже к сегодняшнему вечеру.
За отличное исполнение (очень высокий % уника, при этом грамотный связный текст, а смысл не искажен, или очень быстрое исполнение (сутки)) - премия 10% от суммы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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