Рерйтинг 2 рефератов

$50
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Завершен5 заявок199 просмотров

Требуется рерайтинг до 80-85% по антиплагиат.ру двух рефератов. Юриспруденция.

1 реферат - 18 стр. ворд, 14 шрифт - 350 руб.

2 реферат - 22 стр. ворд, 14 шрифт - 450 руб.

Выберу 2-х исполнителей - по 1 работе на каждого (пишите, что предпочтительнее).

Срок - вечер понедельника (до 20:00 по Москве).

Преимущества у тех, с кем уже сотрудничали, фрилансеров с опытом либо хорошим портфолио. Однако новички тоже рассматриваются.

Исполнителей выберу уже к сегодняшнему вечеру.

За отличное исполнение (очень высокий % уника, при этом грамотный связный текст, а смысл не искажен, или очень быстрое исполнение (сутки)) - премия 10% от суммы.

11 лет назад
Nat13
37 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

guf20052008
Стефания 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Стефания, как всегда, отлично справилась с задачей. Спасибо.
Все отлично! Оперативная проверка и оплата!

Заявки фрилансеров

guf20052008
Стефания 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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