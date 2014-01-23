Рерйтинг 2 рефератов

Требуется рерайтинг до 80-85% по антиплагиат.ру двух рефератов. Юриспруденция.

1 реферат - 18 стр. ворд, 14 шрифт - 350 руб.

2 реферат - 22 стр. ворд, 14 шрифт - 450 руб.

Выберу 2-х исполнителей - по 1 работе на каждого (пишите, что предпочтительнее).

Срок - вечер понедельника (до 20:00 по Москве).

Преимущества у тех, с кем уже сотрудничали, фрилансеров с опытом либо хорошим портфолио. Однако новички тоже рассматриваются.

Исполнителей выберу уже к сегодняшнему вечеру.

За отличное исполнение (очень высокий % уника, при этом грамотный связный текст, а смысл не искажен, или очень быстрое исполнение (сутки)) - премия 10% от суммы.