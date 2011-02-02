Сотрудничаю с Василием не первый раз. Человек эрудированный, приятный в общении. Как исполнитель ответственный, грамотный, с творческим подходом. Работы выполняет согласно требованиям и всегда вовремя. Рекомендую с удовольствием всем серьёзным заказчикам! От студентов отдельная благодарность! )