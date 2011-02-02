Туризм

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Завершен4 заявки184 просмотра

Предмет: туризм

тип работы: реферат

название: туристический тур

Язык написания - украинский

Рассматриваю только заявки авторов, хорошо знакомых с предметом!

14 лет назад
trujenik
Бинеева 
53 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

1509ert
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$14
3 дня
Сотрудничаю с Василием не первый раз. Человек эрудированный, приятный в общении. Как исполнитель ответственный, грамотный, с творческим подходом. Работы выполняет согласно требованиям и всегда вовремя. Рекомендую с удовольствием всем серьёзным заказчикам! От студентов отдельная благодарность! )
Четкое ТЗ, своевременная оплата и доброжелательность в общении все это присуще Лиане. Одним слово приятно работать с таким заказчиком. Однозначно + и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

1509ert
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад