Подбор персонала

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт1 заявка473 просмотра

Что мы можем?

  • составление профиля вакансии (обычная/уникальная);
  • поиск соискателей на вакансию;
  • приглашение на собеседование;
  • первичное интервью.
Нужно для заказа:

  • Постоянная связь с рекрутером;
  • поиск кандидатов до тех пор, пока заказчик не закроет вакантную должность.
4 года назад
FedyaMax99
Максим 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Люба
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

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