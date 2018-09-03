Английский рерайт.

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Закрыт3 заявки172 просмотра

Английский рерайт описаний игр игровых автоматов. 10000 знаков.

В личку не писать, только в проект, с ценами. 

Оплата происходит после оценки текстов переводчиком. Максимальное кол-во дней, требуемых на оценку текстов после сдачи - 3 дня. 

Спасибо за отклик. 

7 лет назад
Redbitmedia
Антон 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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