в аттаче список нужно по каждому найти инфу в отдельный файл - фото, тезисную биографию без воды, чем владеют, где живут возможно, текущее состояние в $ (краткое досье) нужно чтобы 1 чел это ...
Английский рерайт.
Английский рерайт описаний игр игровых автоматов. 10000 знаков.
В личку не писать, только в проект, с ценами.
Оплата происходит после оценки текстов переводчиком. Максимальное кол-во дней, требуемых на оценку текстов после сдачи - 3 дня.
Спасибо за отклик.
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