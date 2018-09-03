Рерайт и перевод на 3 языка

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Закрыт1 заявка210 просмотров

Необходимо сделать рерайт 20 страниц по 1000 знаков строительная тематика, сделать перевод текста на английский язык и китайский язык. Проверку перевода будут производить носители языка, так что гугл транслейт не пройдет.

оплата по итогам утверждения переводов. строго портфолио с аналогичным портфолио.

7 лет назад
tasha2390
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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