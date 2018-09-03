в аттаче список нужно по каждому найти инфу в отдельный файл - фото, тезисную биографию без воды, чем владеют, где живут возможно, текущее состояние в $ (краткое досье) нужно чтобы 1 чел это ...
Рерайт и перевод на 3 языка
Необходимо сделать рерайт 20 страниц по 1000 знаков строительная тематика, сделать перевод текста на английский язык и китайский язык. Проверку перевода будут производить носители языка, так что гугл транслейт не пройдет.
оплата по итогам утверждения переводов. строго портфолио с аналогичным портфолио.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Рерайтинг28 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача - я даю вам тему, вы находите информацию, читаете ее, структурируете, вам надо написать качественный и понятный текст, раскрывающий тему. Уникальность 85% по текстру. Если информации много, то нужно разделить ее на несколько блоков. ...Завершен7 лет назад
Требуются авторы для рерайта и публикации статей на сайте. Тематика: комиксы, кино, игры, аниме. Требования: опыт работы в перечисленных темах, либо готовность (и способность) глубоко погрузиться в нихзнание ...Рерайтинг61 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен рерайтер, который сможет выполнить свою работу быстро и в довольно большом объеме. Тематики самые разные, поэтому не важно ваше знание, а вот хорошее знание русского языка - обязательно. Еще, желательно ...Закрыт7 лет назад
Необходимо сделать уникальный рерайтинг текста с сайтов на английском языке. Тематика: IT, Marketing, Audiences, Traffic Количество слов: 2200Завершен7 лет назад
Нужно сделать рерайт статьи по кухням с сохранением ключевых слов, которые выделены жирным шрифтом. Статья должна оставаться читабельна (не только для роботов но и людей) Символов без пробелов 3497Завершен7 лет назад
- $40
Требуется отвественный исполнитель для написание рерайта. Цена 30р. за 1000 збп. Оплата вебмани. В заявке указывайте скайп. Подробности расскажу там!Рерайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $2
Необходимо сделать качественный рерайт + статья должна содержать заданное количество ключевых слов. 1. Использовать в работе минимум 3 (три) источника (ссылки предоставляются в ТЗ). 2. Чётко структурировать текст с помощью абзацев и подзаголовков. ...Рерайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Ищу человека, который сможет выполнить рерайт большого объема простых статей. Не нужно быть специалистом в теме, достаточно просто хорошо владеть русским языком, чтобы справиться с этой работой. Всего необходимо сделать рерайт ...Рерайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $4
Зробити рерайт тексту українською мовою, обсяг - 3000 символів, тема - фінанси. В ході рерайту в текст треба додати ключові слова (вишлю). Текст треба красиво оформити (підзаголовки, списки).Завершен7 лет назад