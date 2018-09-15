Написать 100 текстов для людей

Задача - я даю вам тему, вы находите информацию, читаете ее, структурируете, вам надо написать качественный и понятный текст, раскрывающий тему. Уникальность 85% по текстру. Если информации много, то нужно разделить ее на несколько блоков. Всего 100 текстов по 1000 збп. Пишите свои цены в заявке или добавляйтесь в скайп (указан в профиле)

!!! рассматриваю только предложения с ценами !!!

Интересует низкий ценовой сегмент до 40 руб за 1000 знаков. Требований по текстам мало, пишутся легко, отдам предпочтение новичкам с расценками 30-40 руб.