Рерайтер на сайт о комиксах, играх и кино

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт61 заявка989 просмотров

Требуются авторы для рерайта и публикации статей на сайте.

Тематика: комиксы, кино, игры, аниме. 

Требования:

  • опыт работы в перечисленных темах, либо готовность (и способность) глубоко погрузиться в них
  • знание английского языка
  • умение писать без тавтологий, и держаться единого стиля, отсутствие орфографических и грамматических ошибок в тексте
  • уникальность текста 90% и выше (text.ru).
Желательно: навыки работы с wordpress.  

Обязанности: рерайт, подбор скриншотов, оформление и публикация текстов. 

Оплата в зависимости от объема текста (тариф 30р/1000 знаков).

WordPress
7 лет назад
tv-com
Влад 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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