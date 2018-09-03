Рерайт - постоянная работа для новичков и не только

Приветствую всех, ищу рерайтеров для написания статей разных тематик.

Расценки: 30-35р за тыс символов.

Работа подойдёт для новичков, так нет сложных требований по вставке ключей или орфографии.

Ищу активных и адекватных людей, способных понимать - что такое структура текста, подзаголовки, абзацы.

Принимаю людей без рейтинга и отзывов. Для исполнителей выполняющих большие объёмы в день - от 10 тыс символов - возможно повышение оплаты.

Обеспечиваю постоянной работой на 300 и более рублей в день. Ваши деньги здесь, просто сделайте усилие и получите их. Оставляйте свои заявки, желательно с контактами (в мессенджерах), ищу много людей.

Требования к текстам:

Уникальность от 90% по text.ru

Осознанная структура текста, связанность предложений по смыслу, адекватное содержание.

Отсутствие в тексте слов типа: егоных, оных, ивоных - и прочих грубых ошибок.