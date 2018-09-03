Рерайт - постоянная работа для новичков и не только

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт66 заявок560 просмотров

Приветствую всех, ищу рерайтеров для написания статей разных тематик. 

Расценки: 30-35р за тыс символов. 

Работа подойдёт для новичков, так нет сложных требований по вставке ключей или орфографии. 

Ищу активных и адекватных людей, способных понимать - что такое структура текста, подзаголовки, абзацы. 

Принимаю людей без рейтинга и отзывов. Для исполнителей выполняющих большие объёмы в день - от 10 тыс символов - возможно повышение оплаты. 

Обеспечиваю постоянной работой на 300 и более рублей в день. Ваши деньги здесь, просто сделайте усилие и получите их. Оставляйте свои заявки, желательно с контактами (в мессенджерах), ищу много людей. 

Требования к текстам: 

Уникальность от 90% по text.ru 

Осознанная структура текста, связанность предложений по смыслу, адекватное содержание. 

Отсутствие в тексте слов типа: егоных, оных, ивоных - и прочих грубых ошибок. 

Написание статей
7 лет назад
DmitryIvanov01
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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