Рерайт текста, повышение оригинальности

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт36 заявок711 просмотров

сделать рерайт текста, не потеряв основную мысль. Использовать исключительно научный стиль 

36 страниц текста. 

5 лет назад
guest_15953992146626
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Раяна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анжела
 
60 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ангелина
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Кристина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Мария
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Даниил
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Виктория
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 дней назад
139 отзывов(-5)
5 лет назад
Екатерина
 
32 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Надежда
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Вячеслав
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Лиза
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
105 отзывов
5 лет назад
Улугбек
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Тимур
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Ольга
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
212 отзывов
5 лет назад
Артем
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Валерия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
54 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Николь
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Алина
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Екатерина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
5 лет назад
Виктория
 
50 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад
Елена
 
62 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
159 отзывов(-1)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Тексты - описание компьютерного софта

    $100

    Нужно писать тексты компьютерной тематики (программы) на продолжительное время. Оплата 30руб./збп. Уникальность 80-85%. Нужно будет выполнить оплачиваемое тестовое задание. Если вам интересен данный проект, в заявке ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Информация о компании

    Есть текст о компании. 1700 символов. Нужно сделать рерайт этого описания, поднять уникальность. Просьба сразу указывать цену

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Тексты для обувного Магазина

    Здравствуйте, мне нужны рерайтинг тексты для магазина на русском языке. На этом сайте вы найдёте пример . Обязательные условия -100% Уникальность -Тексты не должны повторятся и должны ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужны тексты (50000 знаков)

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Ищу исполнителя, готового выполнить большой объем работы. Задача предельно простая и даже интересная. Темы: ПП, кулинария, искусство, спорт, путешествия. Общий объем на старте - 50 тысяч знаков. Один текст - до ...

    Рерайтинг68 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт новостей

    Нужен грамотный человек для рерайта нескольких новостных текстов. Оплата 25 рублей за 1000 симв бп на ЯД.

    Рерайтинг26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт статьи

    Повысить оригинальность статьи 7стр до 70% по антиплагиат Вуз методом рерайта

    Рерайтинг35 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать рерайтинг статьи.

    Оригинальная статья: https://pokrasymavto.ru/kak-proverit-kachestvo-pokraski-avtomobilya/ Её надо переписать, делая уникальной ( не ниже 100%  уникальности по текст.ру) При этом статья должна быть написала для людей т.е хорошо, легко читаться, используйте короткие предложения и переходные слова. Должна ...

    Рерайтинг13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Описания к товарам (рерайт)

    Написать описание к каждому товару (товары разные). 1 товар ~ 1000 симв\бп, уникальность от 90%, текст должен хорошо читаться, + даем небольшой план. Пример для продуктов питания: 1) о ...

    Рерайтинг28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад