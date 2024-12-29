Требуется рерайтинг материалов на тему онлайн игр. Идеальный кандидат — рерайтер-геймер, знакомый с геймерским жаргоном и терминами. Ценовые условия будут иметь решающее значение. Объем работ достаточно велик.
Рерайт текстов новостного характера на португальском языке
$569Завершен1 заявка9 просмотров
Рерайт текстов на португальском языке февраль 144146 без пробелов
5 месяцев назад
Корнел ilpetro
45 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
5 месяцев назад
$569
11 дней
Escrow
Работа рерайтера выполнена профессионально и точно соответствует поставленным задачам, все правки внесены с учетом пожеланий.
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Заявки фрилансеров
5 месяцев назад
— Лучший рерайтер апреля
ТОП-5— Рерайтинг
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- $200
Требуется рерайтер для написания 10-15 текстов на техническую тематику, включая обзоры дронов и роутеров, а также новости из мира IT. Объем текстов до 3500 символов с уникальностью от 90%. Стиль - публицистический, грамотность важна. Оплата 200 руб/1000 символов. Примеры работ обязательны.Рерайтинг14 заявокЗакрыт6 месяцев назад