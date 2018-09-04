в аттаче список нужно по каждому найти инфу в отдельный файл - фото, тезисную биографию без воды, чем владеют, где живут возможно, текущее состояние в $ (краткое досье) нужно чтобы 1 чел это ...
Рерайтинг/копирайтинг текстов для сайта типографии
Необходимо сделать рерайтинг текстов для сайта типографии на основе предоставленных данных, а также дописать недостающие тексты. Оценить объемы можно здесь, файл скину тем кто подаст заявку.
Заявки фрилансеров
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