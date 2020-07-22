сделать рерайт текста, не потеряв основную мысль. Использовать исключительно научный стиль 36 страниц текста.
Требуется написать ответы в Яндекс сервисе
Нужно написать ответы в сервисе Яндекс Кью - https://yandex.ru/q/ - 1 аккаунт - 1 ответ. Аккаунты я предоставляю, тематики ссылок и соответственно ответов разные будут. Нужно быть готовым что какие-то ваши сообщения в сервисе могут удалять и необходимо будет делать новые. Также вы должны уметь менять свой ip через любые программы или сервисы, либо работать через браузер TOR, т.к. каждый ответ должен быть с разных ip.
Цена - 1 ответ - 20 руб. Нужно 100 ответов.
Сообщение минимум 150 символов, чем больше текст, тем лучше, можно копировать какую-то часть с других источников в интернете.
Оставляйте свои контакты для быстрой связи: мэйл или скайп, в приоритете - скайп.
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