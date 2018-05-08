Ежедневное написание заметки, с юмором, на 30 дней

РерайтингЗакрыт10 заявок233 просмотра
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Каждый день, требуется писать небольшую новость-заметку. С юмором. Примерно по 1000-1500 символов. 

Пожалуйста указывайте стоимость за все 30 дней работы. 

6 лет назад
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
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