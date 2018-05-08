Ежедневное написание заметки, с юмором, на 30 дней

Необходимо сделать качественный рерайт текста на русском языке на гемблинг тематику (чуть меньше 6000 символов без пробелов). Преимущество отдается тем исполнителям, у кого в портфолио есть статьи данной темы. Уникальность по текст.ру 98-100%. По предоплате ...