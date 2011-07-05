Аналог фри/веблансера

Суть такова - использоваться будет не в той степи что и все фриланс-сайты. Но система таже - выкладывают тендеры, кандидаты подписываются, и в итоге выбирается один. По структуре должен очень сильно напоминать веблансер.нет

Ах да, сис-ма аккаунтов - работодатель и исполнитель будет таже, только чуть легче.

Цены и сроки в ПМ