Сайт Кибер Лиги

Основные задачи сайта -Каталог курортов, стран, турфирм, отелей -Всевозможные рейтинги курортов, стран, турфирм, отелей -Поиск и фильтры по отдых на море, в горах лечебный… -Добавление новостей -Регистрация пользователей. Написание ими отзывов и простановка оценок. -Возможность ведения пользовтелями блогов -Фотогалерея курортов, стран, ...
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Основные требувания регистрацыя игроков создания клана ..... принятие в команду по заявкам ... пример апофиг .... провидение кв и турниров ... робота с базой данных автоматическое генерирувание сетки ... пример есл ... нужно сделать полноценную лигу
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