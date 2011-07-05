Сайт Кибер Лиги

$150
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки202 просмотра
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Основные требувания регистрацыя игроков создания клана ..... принятие в команду по заявкам ... пример апофиг .... провидение кв и турниров ... робота с базой данных автоматическое генерирувание сетки ... пример есл ... нужно сделать полноценную лигу

12 лет назад
yarik2oo9
Василь 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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