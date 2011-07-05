Разработка 2-х сайтов на 1c-bitrix

$5000
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки250 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка 2-х сайтов на 1c-bitrix

Здравствуйте! Необходима разработка 2-х сайтов на 1с-битрикс. Один сайт будет разрабатыватся с нуля(интернет магазин №1) Один сайт уже есть с контентом на shopscript (web asyst)( интернет магазин №2)

Сайты на движке 1с битрикс: Бизнес http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/business.php

ТЗ в краце:

1. Разработка дизайнов для двух интернет-магазинов.

2. Верстка дизайна на интернет магазин №1

3. Верстка дизайна на интернет магазин №2

4. Частичный перенос контента(продуктов) на интернет магазин №2

5. Установка модулей 1с битрикс: Форум, Социальная сеть, Блог

6. Настройка личного кабинета для покупателей

7. Загрузка каталога на сайт в виде прайс листов в XLS, так же в последующим обновление цен с помощью файлов в виде XLS

8. Настройка 3-х колонок цен и доступ 3 колонке по регистрации для партнёров.

9. Настройка характеристик продуктов

10. Настройка конфигураторов типа как на http://www.mototelecom.ru/katalog/setevoe-oborudovanie/commutatory/

11. Разработка скрипта , его смысл : « Загрузка прайс листов от разных поставщиков , с наличием на складе, совмещение их с теми продуктами, по моделям что есть на сайте, для обновления наличие на складе и показе на сайте «в наличии» или «нет в наличии»

12. Интеграция с 1с 8.2 , выставление счетов через сайт.

Примечание: Возможно выбрать несколько пунктов из всех необходимых нам услуг.

Для связи можно использовать телефон 8(925)545-11-35,мыло [email protected] или здесь

12 лет назад
timaginm
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
ShopMarket
Сергей 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$5000
60 дней
  • Похожие заказы

  • Туристический сайт

    $2500

    Основные задачи сайта -Каталог курортов, стран, турфирм, отелей -Всевозможные рейтинги курортов, стран, турфирм, отелей -Поиск и фильтры по отдых на море, в горах лечебный… -Добавление новостей -Регистрация пользователей. Написание ими отзывов и простановка оценок. -Возможность ведения пользовтелями блогов -Фотогалерея курортов, стран, ...

    Сайты «под ключ»71 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен сайт под ключ

    Приветствую всех!! Нужна полная копия сайта http://monopoly-club.ru/help/ со всеми вытекающими. Просьба цены и сроки писать в личку.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт-личный кабинет для клиентов инет-магазина

    Добрый день! Есть сайт инет-магазин. Нужно сделать отдельный сайт-личный кабинет для клиентов инет магазина.На главной странице сайта-кабинета - лого и два поля - логин и пароль.После их ввода - клиент попадает в личный кабинет, в ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта

    Требуется создание сайта для рекрутинга : движок, интерфейс – можно готовый Внешний сайт: статьи/ публикации/ список услуг/ корзина для заказа/ регистрация пользователей Пользовательская часть (для зарегистрированных пользователей): оплата услуг, интерфейс с платежной системой (например, рбк-мани или другая ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта для агентства недвижимости

    $1500

    Здравствуйте. Нужен сайт для агентства недвижимости + фирменный стиль. Сайт должен быть "простым", "стильным" и "сочным" с очень хорошим дизайном (без счастливых людей с ключами и подобной тривиальностью). Требованием по функционалу является ...

    Сайты «под ключ»47 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Аналог сайта

    Нужен аналог сайта http://monopoly-club.ru/ под ключ для связи skype znaidiuk_ievgen пишите ваши предложения ,цены и сроки,

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад