Разработка 2-х сайтов на 1c-bitrix

Здравствуйте! Необходима разработка 2-х сайтов на 1с-битрикс. Один сайт будет разрабатыватся с нуля(интернет магазин №1) Один сайт уже есть с контентом на shopscript (web asyst)( интернет магазин №2)

Сайты на движке 1с битрикс: Бизнес http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/business.php

ТЗ в краце:

1. Разработка дизайнов для двух интернет-магазинов.

2. Верстка дизайна на интернет магазин №1

3. Верстка дизайна на интернет магазин №2

4. Частичный перенос контента(продуктов) на интернет магазин №2

5. Установка модулей 1с битрикс: Форум, Социальная сеть, Блог

6. Настройка личного кабинета для покупателей

7. Загрузка каталога на сайт в виде прайс листов в XLS, так же в последующим обновление цен с помощью файлов в виде XLS

8. Настройка 3-х колонок цен и доступ 3 колонке по регистрации для партнёров.

9. Настройка характеристик продуктов

10. Настройка конфигураторов типа как на http://www.mototelecom.ru/katalog/setevoe-oborudovanie/commutatory/

11. Разработка скрипта , его смысл : « Загрузка прайс листов от разных поставщиков , с наличием на складе, совмещение их с теми продуктами, по моделям что есть на сайте, для обновления наличие на складе и показе на сайте «в наличии» или «нет в наличии»

12. Интеграция с 1с 8.2 , выставление счетов через сайт.

Примечание: Возможно выбрать несколько пунктов из всех необходимых нам услуг.

Для связи можно использовать телефон 8(925)545-11-35,мыло [email protected] или здесь