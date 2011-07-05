Основные задачи сайта -Каталог курортов, стран, турфирм, отелей -Всевозможные рейтинги курортов, стран, турфирм, отелей -Поиск и фильтры по отдых на море, в горах лечебный… -Добавление новостей -Регистрация пользователей. Написание ими отзывов и простановка оценок. -Возможность ведения пользовтелями блогов -Фотогалерея курортов, стран, ...
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Разработка 2-х сайтов на 1c-bitrix
Здравствуйте! Необходима разработка 2-х сайтов на 1с-битрикс. Один сайт будет разрабатыватся с нуля(интернет магазин №1) Один сайт уже есть с контентом на shopscript (web asyst)( интернет магазин №2)
Сайты на движке 1с битрикс: Бизнес http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/business.php
ТЗ в краце:
1. Разработка дизайнов для двух интернет-магазинов.
2. Верстка дизайна на интернет магазин №1
3. Верстка дизайна на интернет магазин №2
4. Частичный перенос контента(продуктов) на интернет магазин №2
5. Установка модулей 1с битрикс: Форум, Социальная сеть, Блог
6. Настройка личного кабинета для покупателей
7. Загрузка каталога на сайт в виде прайс листов в XLS, так же в последующим обновление цен с помощью файлов в виде XLS
8. Настройка 3-х колонок цен и доступ 3 колонке по регистрации для партнёров.
9. Настройка характеристик продуктов
10. Настройка конфигураторов типа как на http://www.mototelecom.ru/katalog/setevoe-oborudovanie/commutatory/
11. Разработка скрипта , его смысл : « Загрузка прайс листов от разных поставщиков , с наличием на складе, совмещение их с теми продуктами, по моделям что есть на сайте, для обновления наличие на складе и показе на сайте «в наличии» или «нет в наличии»
12. Интеграция с 1с 8.2 , выставление счетов через сайт.
Примечание: Возможно выбрать несколько пунктов из всех необходимых нам услуг.
Для связи можно использовать телефон 8(925)545-11-35,мыло [email protected] или здесь
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