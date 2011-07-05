Модуль на Drupal

Разработка 2-х сайтов на 1c-bitrix Здравствуйте! Необходима разработка 2-х сайтов на 1с-битрикс. Один сайт будет разрабатыватся с нуля(интернет магазин №1) Один сайт уже есть с контентом на shopscript (web asyst)( интернет магазин №2) Сайты на ...