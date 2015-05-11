Добрый день! Предлагаю поучаствовать в разработке сайта студии реставрации мебели... Вариант который нравиться заказчику http://masternik.ru/
Аналог сайта
Добрый день.
нужно сделать аналог сайта https://my-hit.org/
дизайн может быть шаблонный.
CMS - DLE
Цена, сроки?
Заявки фрилансеров
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