Информационный сайт с архивом статей

Доброе время суток. Мы молодая команда начинающих разработчиков. Находимся в Киеве/Харькове. Задумаемся над созданием офиса in real life. Нам нужны молодые люди, желательно такие же как мы. Которые готовы учиться, развиваться и продвигать себя в ...