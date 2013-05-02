Здравствуйте. Требуется создать сайт с платной регистрацией пользователей и системой реферальных ссылок. Сайт будет носить информационный характер. До оплаченной регистрации пользователь не может войти, а «висит» на странице, на которой ...
Информационный сайт с архивом статей
Нужны предложения по реализации сайта издательства с разными журналами, адаптированный для просмотра на всех устройствах и браузерах. С управляемой подпиской, рекламными модулями, форумом и доской объявления.
Жду предложения по ценам и срокам реализации.
Заявки фрилансеров
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