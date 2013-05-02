Информационный сайт с архивом статей

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Закрыт14 заявок194 просмотра

Нужны предложения по реализации сайта издательства с разными журналами, адаптированный для просмотра на всех устройствах и браузерах. С управляемой подпиской, рекламными модулями, форумом и доской объявления.

Жду предложения по ценам и срокам реализации.

12 лет назад
funnywolf
Максим 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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