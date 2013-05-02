Создание простого сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок240 просмотров

Необходимо сделать ПРОСТОЙ сайт для компании, оказывающей услуги.

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О КОМПАНИИ - РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ - КЛИЕНТЫ - ПАРТНЁРЫ - НОВОСТИ - КОНТАКТЫ

Контента немного, текст и простые схемы/картинки.

Дизайн - рассмотрим варианты.

Предоплата — 10 %.

После демонстрации результата — 30 %.

После интеграции на хостинг — 40%,

После тестирования и исправления ошибок — 20 %.

Рассматриваем разные варианты при подтверждении компетенции.

Добавление функционала и доп работы по отдельной цене — после сдачи сайта, если имеется заинтересованность.

Также потребуется оплачиваемое сопровождение на первые 3 месяца.

Просьба - пишите цену и сроки в заявке сразу.

12 лет назад
magal
71 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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