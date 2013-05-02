всем привет. требуется сайт-визитка для строительной компании. Наиболее близок к идеалу вот этот сайт: http://www.kitos-i.ru Оплата желательно поэтапно яндекс деньгами или на счет ...
Создание простого сайта
Необходимо сделать ПРОСТОЙ сайт для компании, оказывающей услуги.
Разделы -
О КОМПАНИИ - РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ - КЛИЕНТЫ - ПАРТНЁРЫ - НОВОСТИ - КОНТАКТЫ
Контента немного, текст и простые схемы/картинки.
Дизайн - рассмотрим варианты.
Предоплата — 10 %.
После демонстрации результата — 30 %.
После интеграции на хостинг — 40%,
После тестирования и исправления ошибок — 20 %.
Рассматриваем разные варианты при подтверждении компетенции.
Добавление функционала и доп работы по отдельной цене — после сдачи сайта, если имеется заинтересованность.
Также потребуется оплачиваемое сопровождение на первые 3 месяца.
Просьба - пишите цену и сроки в заявке сразу.
Заявки фрилансеров
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