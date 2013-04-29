Необходимо сделать копию сайта http://www.yelp.com/

Требуется реализация на Битрикс — конфигурацию согласовываем.

Стоимость и сроки от и до — указывайте после анализа площадки.

Предоплата — 10 %.

Можете делать его на своем сервере на тестовой лицензии.

После демонстрации результата — 30 %.

После интеграции на хостинг — 40%,

После тестирования и исправления ошибок — 20 %.

Рассматриваем разные варианты при подтверждении компетенции.

Добавление функционала и доп работы по отдельной цене — после сдачи сайта, если имеется заинтересованность.

Также потребуется оплачиваемое сопровождение на первые 3 месяца.

Просьба не пишите в теле письма свои предложения — не рассматриваем, пишите цену сразу и сроки в заявке сразу.