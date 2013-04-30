Веб-студия ищет сотрудников

Нужны дизайнеры и программисты для постоянной проектной удаленной работы. Оплата за каждый проект отдельно. Просьба высылать портфолио и желаемый уровень, а также удобный способ оплаты.

Веб-студия находится в Испании, в дальнейшем возможно официальное сотрудничество.

Просьба цены не гнуть, а вот работы присылать качественные.