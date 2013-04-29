Требуется создать сайт-шаблон для рекламы ОДНОГО объекта. Это будет одна квартира.. либо один дом. Сайт будет независим на отдельном домене. ЦМС - на ваш выбор, но желательно что-то очень простое и надежное. ...
Создание сайта услуг на Drupal
Необходимо создание сайта с нуля на Drupal. Синхронизация с 1С бухгалтерия только в личном кабинете клиентов. Сам программист 1С имеется.
10 главных кнопок меню, личный кабинет.
личный кабинет (по регистрации)
Синхронизации 1С бухгалтерия (не торговля), а точнее:
1)ведение отчетов заказа в виде таблицы:
Над таблицей расположены кнопки выбора, с возможностью задачи интервала показа услуги за: одна неделя/месяц/три месяца/год. Сами кнопки –
2)все совершенные заказы
Над самой таблицей всегда обозначена сумма остатка денежных средств на счету клиента (синхрон. с 1С) как положительная, так и отрицательная.
Реализована настройка в личном кабинете возможность информирования о готовности заказа через СМС, или через e-mail почту.
Реализована возможность самостоятельного формирования счета на предоплату для юр.лиц. Другие системы оплаты не интересуют
Заказ услуги проводится ТОЛЬКО через лич.кабинет.
Регистрация клиентов проводится автоматизированным способом с обязательным подтверждением через e-mail.
После подтверждения и окончании регистрации на e-mail регистрирующего снова приходит подтверждение о регистрации с логином и паролем.
Все дополнения вышлю по почте [email protected] Структура сайта определена.
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