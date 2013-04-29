Создание сайта услуг на Drupal

Необходимо создание сайта с нуля на Drupal. Синхронизация с 1С бухгалтерия только в личном кабинете клиентов. Сам программист 1С имеется.

10 главных кнопок меню, личный кабинет.

личный кабинет (по регистрации)

Синхронизации 1С бухгалтерия (не торговля), а точнее:

1)ведение отчетов заказа в виде таблицы:

Над таблицей расположены кнопки выбора, с возможностью задачи интервала показа услуги за: одна неделя/месяц/три месяца/год. Сами кнопки –

2)все совершенные заказы

Над самой таблицей всегда обозначена сумма остатка денежных средств на счету клиента (синхрон. с 1С) как положительная, так и отрицательная.

Реализована настройка в личном кабинете возможность информирования о готовности заказа через СМС, или через e-mail почту.

Реализована возможность самостоятельного формирования счета на предоплату для юр.лиц. Другие системы оплаты не интересуют

Заказ услуги проводится ТОЛЬКО через лич.кабинет.

Регистрация клиентов проводится автоматизированным способом с обязательным подтверждением через e-mail.

После подтверждения и окончании регистрации на e-mail регистрирующего снова приходит подтверждение о регистрации с логином и паролем.

Все дополнения вышлю по почте [email protected] Структура сайта определена.