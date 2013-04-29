Требуется создать сайт-шаблон для рекламы ОДНОГО объекта. Это будет одна квартира.. либо один дом. Сайт будет независим на отдельном домене. ЦМС - на ваш выбор, но желательно что-то очень простое и надежное. ...
Специалист для проекта, постоянного сотрудничества
Добрый день!
Подбираем одного или несколько(возможно команду) специалистов в сфере веб-разработок для реализации проекта(ов), со знаниями популярных CMS (Joomla, WP, OpenCart?, PrestoShop и другие) приветствуется как умение верстать такс и писать/дописывать модули скрипты, настраивать систему.
Владение Mod-X также приветствуется, но не обязательно.
Дополнительным плюсом является знание и умение найти, предложить оптимальное решение для поставленной задачи.
Основным критерием является ответственность, исполнительность умение реально оценивать объем работ во временных рамках.
Есть проекты готовые к старту.
Подробности в личном переписывании.
Спасибо!
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