Специалист для проекта, постоянного сотрудничества

Добрый день!

Подбираем одного или несколько(возможно команду) специалистов в сфере веб-разработок для реализации проекта(ов), со знаниями популярных CMS (Joomla, WP, OpenCart?, PrestoShop и другие) приветствуется как умение верстать такс и писать/дописывать модули скрипты, настраивать систему.

Владение Mod-X также приветствуется, но не обязательно.

Дополнительным плюсом является знание и умение найти, предложить оптимальное решение для поставленной задачи.

Основным критерием является ответственность, исполнительность умение реально оценивать объем работ во временных рамках.

Есть проекты готовые к старту.

Подробности в личном переписывании.

Спасибо!