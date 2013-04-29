Специалист для проекта, постоянного сотрудничества

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки141 просмотр

Добрый день!

Подбираем одного или несколько(возможно команду) специалистов в сфере веб-разработок для реализации проекта(ов), со знаниями популярных CMS (Joomla, WP, OpenCart?, PrestoShop и другие) приветствуется как умение верстать такс и писать/дописывать модули скрипты, настраивать систему.

Владение Mod-X также приветствуется, но не обязательно.

Дополнительным плюсом является знание и умение найти, предложить оптимальное решение для поставленной задачи.

Основным критерием является ответственность, исполнительность умение реально оценивать объем работ во временных рамках.

Есть проекты готовые к старту.

Подробности в личном переписывании.

Спасибо!

JoomlaOpencartWordPress
12 лет назад
vinweb
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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