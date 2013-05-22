Нужно сделать уникальный одностраничник с закосом под блог худеющей девушки. Более подробно в личном общении. Нужно сделать сегодня. На HTML, без выкрутасов.
Сайт для рекламы недвижимости
Требуется создать сайт-шаблон для рекламы ОДНОГО объекта.
Это будет одна квартира.. либо один дом.
Сайт будет независим на отдельном домене.
ЦМС - на ваш выбор, но желательно что-то очень простое и надежное. Без БД. настраиваемые ЧПУ
Шаблон должен легко настраиваться обычным человеком (не админом-линуксоидом) на уровне ВП
Дизайн - минималистичный, но продающий.
Обязательная структура:
- главная
описание объекта, таблица основных характеристик, галерея фоток (флеш), меню, форма связи
- описание района и дома в целом
интерактивная встроенная карта (ym или gm) с объектами инфраструктуры, фото и описание объектов в виде таблиц
- Фотогалерея/ видео/ 3д тур
расширенное отображение объекта - мультимедийные презентации
Выбранный исполнитель
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