Сайт для рекламы недвижимости

Требуется создать сайт-шаблон для рекламы ОДНОГО объекта.

Это будет одна квартира.. либо один дом.

Сайт будет независим на отдельном домене.

ЦМС - на ваш выбор, но желательно что-то очень простое и надежное. Без БД. настраиваемые ЧПУ

Шаблон должен легко настраиваться обычным человеком (не админом-линуксоидом) на уровне ВП

Дизайн - минималистичный, но продающий.

Обязательная структура:

- главная

описание объекта, таблица основных характеристик, галерея фоток (флеш), меню, форма связи

- описание района и дома в целом

интерактивная встроенная карта (ym или gm) с объектами инфраструктуры, фото и описание объектов в виде таблиц

- Фотогалерея/ видео/ 3д тур

расширенное отображение объекта - мультимедийные презентации