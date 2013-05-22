Сайт для рекламы недвижимости

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен12 заявок411 просмотров

Требуется создать сайт-шаблон для рекламы ОДНОГО объекта.

Это будет одна квартира.. либо один дом.

Сайт будет независим на отдельном домене.

ЦМС - на ваш выбор, но желательно что-то очень простое и надежное. Без БД. настраиваемые ЧПУ

Шаблон должен легко настраиваться обычным человеком (не админом-линуксоидом) на уровне ВП

Дизайн - минималистичный, но продающий.

Обязательная структура:

- главная

описание объекта, таблица основных характеристик, галерея фоток (флеш), меню, форма связи

- описание района и дома в целом

интерактивная встроенная карта (ym или gm) с объектами инфраструктуры, фото и описание объектов в виде таблиц

- Фотогалерея/ видео/ 3д тур

расширенное отображение объекта - мультимедийные презентации

12 лет назад
slavhause
Слава 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alodiy
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
12 лет назад
$40
2 дня
Проект доделал.
Благодарю за интересное задание! Оплата вовремя, по срокам можно договорится, правки незначительные в соответствии с ТЗ.

Заявки фрилансеров

alodiy
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
12 лет назад

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