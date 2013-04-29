Доделать сайт-каталог на joomla 2.5

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки182 просмотра

приблизительное описание выкладываю в файле.

сайт

http://www.povidom.net/

Joomla
12 лет назад
ggelioss
Виктор 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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