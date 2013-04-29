Создание сайта под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок262 просмотра

Необходимо создать сайт под ключ, примерный аналог сайта www.pulscen.ru

Пишите сроки, стоимость (ОТ и ДО), а также ссылки на портфолио. Предложения типо: вот контакты, пишите сами - рассматривать не буду.

12 лет назад
AlbinosO_o
Елена 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт для рекламы недвижимости

    $50

    Требуется создать сайт-шаблон для рекламы ОДНОГО объекта. Это будет одна квартира.. либо один дом. Сайт будет независим на отдельном домене. ЦМС - на ваш выбор, но желательно что-то очень простое и надежное. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Веб-студия ищет сотрудников

    Нужны дизайнеры и программисты для постоянной проектной удаленной работы. Оплата за каждый проект отдельно. Просьба высылать портфолио и желаемый уровень, а также удобный способ оплаты. Веб-студия находится в Испании, в дальнейшем возможно официальное сотрудничество. ...

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фоторедактор

    Интересует подобный сервис http://online.iprintit.ru/start/ Еще хотелось чтобы была возможность редактирования самой фотографии как в http://avatan.ru/ Чтобы была возможность добавлять новые продукты и темы разбивать по категориям. От вас нужна стоимость и сроки. Более ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта услуг на Drupal

    $2500

    Необходимо создание сайта с нуля на Drupal. Синхронизация с 1С бухгалтерия только в личном кабинете клиентов. Сам программист 1С имеется. 10 главных кнопок меню, личный кабинет. личный кабинет (по регистрации) ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Специалист для проекта, постоянного сотрудничества

    Добрый день! Подбираем одного или несколько(возможно команду) специалистов в сфере веб-разработок для реализации проекта(ов), со знаниями популярных CMS (Joomla, WP, OpenCart?, PrestoShop и другие) приветствуется как умение верстать такс и писать/дописывать модули ...

    JoomlaOpencartWordPress
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Персональный блог под женскую аудиторию

    Довольно простой функционал, два уровня вложенности страниц, выполнить на стандартном движке. Главная задача — великолепный дизайн под женскую аудиторию и качественная админка (загрузка фото, удобное управление справочником категорий, смены меню и т.п.) Сроки важны, ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад