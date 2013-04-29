Требуется создать сайт-шаблон для рекламы ОДНОГО объекта. Это будет одна квартира.. либо один дом. Сайт будет независим на отдельном домене. ЦМС - на ваш выбор, но желательно что-то очень простое и надежное. ...
Создание сайта под ключ
Необходимо создать сайт под ключ, примерный аналог сайта www.pulscen.ru
Пишите сроки, стоимость (ОТ и ДО), а также ссылки на портфолио. Предложения типо: вот контакты, пишите сами - рассматривать не буду.
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