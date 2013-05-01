всем привет. требуется сайт-визитка для строительной компании. Наиболее близок к идеалу вот этот сайт: http://www.kitos-i.ru Оплата желательно поэтапно яндекс деньгами или на счет ...
Сайт по городскому марафону krugosvetka-ekb.ru
Сайт о городском марафоне в Екатеринбурге krugosvetka-ekb.ru, включает в себя дополнительно несколько социальных проектов. Необходимо сделать новостную ленту, план мероприятий, обсуждение материалов, фото к материалам, кнопки в социальные сети Фейсбук, Твиттер, ВК и другие ориентированные на иностранных читателей, также нужны кнопки переключения на разные языки. А также модули для спонсорских баннеров. Готов обсуждать цену, если у Вас есть возможности сделать отличный сайт с дальнейшим администрированием. Сайт на движке Джумла, форум стоит Кунена, хостинг foxlaboratory.ru.
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