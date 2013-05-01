Сайт по городскому марафону krugosvetka-ekb.ru

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки171 просмотр

Сайт о городском марафоне в Екатеринбурге krugosvetka-ekb.ru, включает в себя дополнительно несколько социальных проектов. Необходимо сделать новостную ленту, план мероприятий, обсуждение материалов, фото к материалам, кнопки в социальные сети Фейсбук, Твиттер, ВК и другие ориентированные на иностранных читателей, также нужны кнопки переключения на разные языки. А также модули для спонсорских баннеров. Готов обсуждать цену, если у Вас есть возможности сделать отличный сайт с дальнейшим администрированием. Сайт на движке Джумла, форум стоит Кунена, хостинг foxlaboratory.ru.

Joomla
12 лет назад
Stind
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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