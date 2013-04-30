Написать сайт-визитку на WordPress

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Закрыт17 заявок179 просмотров

Требуется:

+ написание простенького сайта- визитки на Wordpress

+ регистрация безабузного домена на 1 год

+ безабузный хостинг сроком на 3 месяца

проект белый, безабузность нужна ввиду дальнейшего продвижения на тематических ресурсах и защиты от потенциальных конкурентов.

WordPress
12 лет назад
rvach
49 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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