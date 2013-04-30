Требуется создать сайт-шаблон для рекламы ОДНОГО объекта. Это будет одна квартира.. либо один дом. Сайт будет независим на отдельном домене. ЦМС - на ваш выбор, но желательно что-то очень простое и надежное. ...
Написать сайт-визитку на WordPress
Требуется:
+ написание простенького сайта- визитки на Wordpress
+ регистрация безабузного домена на 1 год
+ безабузный хостинг сроком на 3 месяца
проект белый, безабузность нужна ввиду дальнейшего продвижения на тематических ресурсах и защиты от потенциальных конкурентов.
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