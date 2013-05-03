Сайт для телекоммуникационной компании

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт49 заявок364 просмотра

Нужно разработать индивидуальный дизайн, новый концепт с ребрендингом.

Есть примеры того, что хотим видеть, хотя креатив приветствуется.

Подробности и т.з в Л.С

12 лет назад
allmaz_
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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