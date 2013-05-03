Сайт для телекоммуникационной компании

Интересует подобный сервис http://online.iprintit.ru/start/ Еще хотелось чтобы была возможность редактирования самой фотографии как в http://avatan.ru/ Чтобы была возможность добавлять новые продукты и темы разбивать по категориям. От вас нужна стоимость и сроки. Более ...