Требуется сайт-визитка для юридических услуг

  1. Биржа фриланса
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Завершен32 заявки259 просмотров

Требуется специалист по созданию в кратчайший срок сайта-визитки для юридических услуг.Конкретно для услуг по получению вида на жительство в Европе.Приблизительный вид сайта-http://slovakia.in.ua/

12 лет назад
alscorp
55 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$150
6 дней
Работа выполнена оперативно и качественно.Все пожелания быстро претворялись в жизнь.Спасибо за сотрудничество.
Большое спасибо Александру за интересный проект. Работа прошла хорошо: четкие задачи, конструктивное обсуждение, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству и всем рекомендую Александра, как замечательного заказчика

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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