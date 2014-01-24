Требуется специалист по созданию в кратчайший срок сайта-визитки для юридических услуг.Конкретно для услуг по получению вида на жительство в Европе.Приблизительный вид сайта-http://slovakia.in.ua/
Сайт-визитка строительной компании
всем привет.
требуется сайт-визитка для строительной компании.
Наиболее близок к идеалу вот этот сайт:
Оплата желательно поэтапно яндекс деньгами или на счет в альфабанке.
ася 208 514 99ноль
Выбранный исполнитель
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