Разработка сайта

Добрый день, мы нуждаемся в разработке небольшого сайта.

Требуется ответственный исполнитель, с хорошим портфолио и Отзывами. Который не нарушает сроки!!!Это очень важно!

Техническое задание прикладываю.

Проект делается на вашем домене, с ежедневными отчетами. Чтобы мы могли заходить и смотреть, что работа идет.

Оплата по факту сдачи. Проверка-оплата-перенос.

Сроки к 9-10 мая.