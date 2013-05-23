Разработка сайта

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен7 заявок289 просмотров

Добрый день, мы нуждаемся в разработке небольшого сайта.

Требуется ответственный исполнитель, с хорошим портфолио и Отзывами. Который не нарушает сроки!!!Это очень важно!

Техническое задание прикладываю.

Проект делается на вашем домене, с ежедневными отчетами. Чтобы мы могли заходить и смотреть, что работа идет.

Оплата по факту сдачи. Проверка-оплата-перенос.

Сроки к 9-10 мая.

12 лет назад
Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Xeper
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
30 отзывов(-1)
12 лет назад
$450
7 дней
Алексей, справился с работой, быстро выполнял все правки, были не большие задержки по срокам, но все завершено!
Хороший заказчик. Планирую и дальше сотрудничать

Заявки фрилансеров

Xeper
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
30 отзывов(-1)
12 лет назад